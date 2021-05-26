Трудовые мигранты осадили миграционные центры страны

Трудовые мигранты в течение нескольких дней осаждают миграционные центры по всей России из-за окончания льготного периода пребывания иностранцев в стране 15 июня. Происходящее у одного из таких зданий в Нижнем Новгогоде показал телеканал РЕН ТВ

Фото: РИА Новости РИА Новости

На видео показано, как несколько десятков мужчин столпились снаружи у дверей госучреждения и пытаются прорваться внутрь, когда охранники ненадолго открывают проход. Пропустив одного просочившегося человека, сотрудники еле закрывают дверь под натиском собравшихся.

Один из иностранцев на улице рассказал журналистам, что пытается пройти в центр уже три дня, занимает очередь еще ночью и записывается в различные списки, но на следующий день все начинается по новой, и в итоге людям приходится силой пробиваться внутрь. Попавшие в здание толпятся в коридорах и кабинетах и пытаются первыми всучить госслужащим свои документы, а женщины требуют пропустить их без очереди.