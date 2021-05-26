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Трудовые мигранты осадили миграционные центры по всей России и попали на видео

Lenta.ru
35 минут назад
Трудовые мигранты в течение нескольких дней осаждают миграционные центры по всей России из-за окончания льготного периода пребывания иностранцев в стране 15 июня. Происходящее у одного из таких зданий в Нижнем Новгогоде показал телеканал РЕН ТВ.
Трудовые мигранты осадили миграционные центры страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На видео показано, как несколько десятков мужчин столпились снаружи у дверей госучреждения и пытаются прорваться внутрь, когда охранники ненадолго открывают проход. Пропустив одного просочившегося человека, сотрудники еле закрывают дверь под натиском собравшихся.
Один из иностранцев на улице рассказал журналистам, что пытается пройти в центр уже три дня, занимает очередь еще ночью и записывается в различные списки, но на следующий день все начинается по новой, и в итоге людям приходится силой пробиваться внутрь. Попавшие в здание толпятся в коридорах и кабинетах и пытаются первыми всучить госслужащим свои документы, а женщины требуют пропустить их без очереди.
До данным канала, в день единственный в Нижнем Новгогоде миграционный центр обслуживает 400 человек. Рабочий день теперь начинается не в восемь утра, а в шесть. Не успевшие оформить патент до 16 июня будут вынуждены уехать из России.
Общество,РЕН ТВ,Россия,
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