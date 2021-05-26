Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 высказался в адрес противников вакцинации, которые распространяют в соцсетях «теории заговора вокруг вакцин». Он предложил тем, кого никакие разъяснения не убеждают в пользе вакцинации, последними получать медицинскую помощь. Видео с заседания Кадыров разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

«Пусть почувствует, насколько это страшно — нехватка кислорода», — заявил он на заседании оперштаба.

Кадыров не исключает третьей волны коронавируса в республике, так как вакцинация идет «очень пассивно». Статистика показывает, что Чеченская республика занимает четвертое место в СКФО (Северо-Кавказском федеральном округе) — последнем по скорости вакцинации регионе в России.

«В случае третьей волны заболеваемости пострадают прежде всего ваши близкие люди, ведь вы, непривитые, потенциальные переносчики инфекции! Не хотелось бы, чтобы мы испытывали нехватку койко-мест от наплыва больных!», — добавил он.

Кадырову доложили об успешном опыте информирования людей в нескольких селах. Он показал, что из 545 человек 51 процент захотели вакцинироваться. Этому помог адресный подход к каждому жителю села, когда вакцинируемый имел возможность получить пояснение с любой точки зрения: религиозной, медицинской.

Кадыров добавил, что поручил создать в каждом районе совместные с духовенством комиссии, которые будут поадресно выполнять разъяснительную работу. Он подчеркнул, что вакцинация — «это не личная прихоть, это мировая необходимость, вызванная COVID-19».