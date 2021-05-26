Малышева рассказала об "имунном куполе" Израиля

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Малышева рассказала, что Израиль смог справиться с COVID-19 с помощью массовой вакцинации. По ее словам, в стране с населением в 9 млн. привиты практически все, кроме детей до 12 лет и людей с противопоказаниями, а коллективный иммунитет составил 72,4%.

– Каждый израильтянин, сталкиваясь с коронавирусом, имеет антитела, которые защитят его от этой инфекции, – заявила Малышева.

Телеврач отметила, что победа страны над болезнью произошла на фоне третьей волны COVID-19 в мире. На приведенном ею графике заметно, что всплеск заболеваемости не коснулся Израиля (прим. ред. – мир выделен красным цветом, Израиль – синим).

Малышева рассказала, что заболеваемость в стране стала падать примерно через полтора месяца после вакцинации, то есть, как раз за тот период, в течение которого от прививки вырабатывается полноценный иммунитет.

Также ведущая добавила, что вакцинировавшие создали "иммунный купол", который полностью защитил тех, кому противопоказана вакцинация от коронавирусной инфекции.

В связи с этим Малышева в своем Instagram призвала россиян активнее вакцинироваться, чтобы не заболеть самому и не заражать других граждан, в том числе людей с ослабленным здоровьем, которым может быть противопоказана вакцинация.