Симоньян призвала вакцинироваться от коронавируса

По данным на 26 мая, за минувшие сутки в России зафиксировано 8373 новых случая заражения коронавирусом, выписано 9135 пациентов. Число умерших от COVID-19 составило 406 человек. Всего с начала пандемии в России выявлено свыше пяти миллионов случаев заражения. К настоящему времени выздоровели более 4,6 млн человек. Жертвами инфекции стали 119,6 тысячи заболевших.