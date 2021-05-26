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Залезшую в багажную полку стюардессу в мини-юбке показали на видео

Алевтина Жаркова
38 минут назад
Стюардесса в мини-юбке залезла в багажную полку. Трюк сотрудницы неизвестной авиакомпании запечатлели на видео, короткий ролик разместили в Instagram-аккаунте @flight_love, который посвящен жизни членов экипажа.
На записи бортпроводник открывает дверцу багажного отсека, расположенного над пассажирскими креслами.
«Добро пожаловать на борт, сэр. Можете разместить свою сумку здесь», – в шутку заявляет он.
В этот момент в кадре появляется стюардесса в униформе авиакомпании: девушке каким-то образом удалось поместиться в полке для ручной клади.
Шутку работников авиаперевозчика по достоинству оценили подписчики соцсети, они оставили множество восторженных комментариев.
«Какое классное у вас чувство юмора!», «Это потрясающе», «Как вам удалось это проделать? Классная работа», «Какой чудесный багаж», «Хаха, я бы даже женился на этой девушке», «Браво, красавица!» — написали фолловеры под публикацией.
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