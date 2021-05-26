Стюардесса в мини-юбке залезла в багажную полку. Трюк сотрудницы неизвестной авиакомпании запечатлели на видео, короткий ролик разместили в Instagram-аккаунте @flight_love, который посвящен жизни членов экипажа.

На записи бортпроводник открывает дверцу багажного отсека, расположенного над пассажирскими креслами.

В этот момент в кадре появляется стюардесса в униформе авиакомпании: девушке каким-то образом удалось поместиться в полке для ручной клади.