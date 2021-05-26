Копейки на ребенка: в России ужесточат правила выплаты алиментов

Законопроект, предполагающий уголовную ответственность за неполную выплату алиментов, одобрен правительственной комиссией. Об этом сообщает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Подготовлены поправки в Уголовный и Кодекс административных правонарушений, а также КоАП, которые не позволят гражданам избегать ответственности за неуплату алиментов по формальным причинам: в случае выплаты ими мизерных сумм», — пояснил он РИА «Новости».

Груздев также сообщил, что дознаватели ФССП ежегодно принимают тысячи решений не возбуждать уголовные дела за злостную неуплату алиментов. Причины этого — нерегулярные и маленькие выплаты.

Бывший глава семейства, выплачивающий ребенку копейки, рискует попасть под статью. Неполная выплата алиментов будет грозить санкциями, как минимум в рамках КоАП.

"РГ" публикует постановление пленума Верховного суда России, детально проясняющее, как наказывать за неуплату алиментов. Высокая инстанция ввела повышенные правила социальной защиты детей. Один из принципиальных моментов: нельзя делать вид, что достаточно платишь своему ребенку, перечисляя ему по 100-200 рублей. Каждый раз отец должен полностью погашать счет: сколько указал суд выплачивать, столько и надо.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что на практике граждане нередко занижают размеры алиментов, выплачивая минимальные суммы и надеясь таким образом избежать привлечения к ответственности.

На проблему недавно обратил внимание и министр юстиции России Константин Чуйченко.

"Нужно установить уголовную и административную ответственность лиц, обязанных уплачивать алименты, при их частичной уплате", - подчеркнул он, выступая на коллегии Федеральной службы судебных приставов.

Принятые сейчас разъяснения пленума Верховного суда страны ориентируют нижестоящие инстанции на то, чтобы они не закрывали глаза на подобные уловки отцов-должников.

В документе особо указывается, что гражданин, обязанный платить алименты, подлежит привлечению к административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной неполной их уплаты.

Как напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сегодня закон предусматривает преюдицию: в первый раз неплательщика алиментов привлекают к административной ответственности.

Рамблер

"Если в течение определенного срока после этого гражданин не начнет погашать свои долги, то он может быть привлечен уже к уголовной ответственности", - говорит он.

Уважительными причинами неуплаты алиментов в срок могут быть признаны задержки зарплаты, призыв в армию или техническая ошибка банка.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по статье 5.35.1 КоАП за неуплату алиментов без уважительных причин были наказаны 95,1 тысячи человек. Кроме того, к уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей за год были привлечены 37,9 тысячи человек. Еще 19 человек были привлечены за неуплату алиментов в отношении родителей.

В свою очередь, адвокат Екатерина Тягай обращает внимание на другое разъяснение: строгие правила вводятся и к тем отцам, кто оказался в местах не столь отдаленных. Они все равно должны платить, иначе будут наказаны. В постановлении прямо указано: неуплата алиментов в период отбывания наказания в местах лишения свободы алиментообязанным лицом не является безусловным основанием для его освобождения от административной ответственности.

"Это важно, поскольку подобные ситуации неоднозначно разрешались судами на практике", - говорит она.

Вопросы взыскания алиментов должны решаться удаленно при безусловном исполнении судебных решений, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Рамблер

"Отдельно придется остановиться на такой чувствительной теме, как взыскание алиментов. Это проблема в нашей стране. Эта процедура не должна унижать человека, все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно и, главное, в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках не должна обивать пороги инстанций и собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов", - сказал президент, подчеркнув, что государство обязано защитить права ребенка.

Путин указал на недопустимость ситуации, когда оставшиеся без кормильца матери длительное время не могут добиться выплат алиментов. По мнению главы государства, эта тема является чувствительной для многих.

Ранее Минюст РФ поддержал инициативу партии "Единая Россия" об ужесточении ответственности для неплательщиков алиментов. Согласно законопроекту, наказание коснется в том числе тех, кто платит неполную сумму алиментов.

Нижний порог суммы алиментов в России следует сделать равным половине минимального размета оплаты труда (МРОТ). С такой инициативой выступила зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова, передаёт АГН «Москва».

Предложение она озвучила в ходе круглого стола, посвящённого проблеме взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних.

Помимо этого, добавила она, обязательства по алиментам необходимо включать в решение суда при разводе.

Рамблер

Либо люди от них отказываются сразу, либо они принимают понятную позицию, сколько это будет и что они платятся или не платятся, — сказала Зимова.

«Сижу в декрете с тремя детьми после развода, а бывший муж не хочет платить алименты», «Подала в суд, прошло 1,5 года, а он до сих пор не перечислил и копейки», «Прячется от приставов, лишь бы не давать денег ребёнку», — эти и другие фразы можно услышать от женщин, которые пытаются добиться от бывших партнёров выплат на содержание общих детей. Почему в России так сложно получить деньги на ребёнка и что с этим делать, разбирался «Секрет фирмы».

Что нужно знать

Алименты — это деньги, которые один родитель выплачивает другому на содержание общих несовершеннолетних детей.

Чаще всего алименты платят в процентах от дохода родителя: на одного ребёнка — четверть, на двух детей — треть, на трёх и более детей — половина заработка и (или) иного дохода.

Но бывает, что сумма алиментов — фиксированная, она никак не привязана к доходу. Об этом чаще всего идёт речь, если у родителя нет постоянного официального дохода.

О сумме и порядке выплат родители могут договориться сами — и заключить нотариально заверенное соглашение. Либо обратиться в суд, чтобы он урегулировал этот вопрос.

Девушка жила с парнем пару лет. Всё было хорошо, пока она не забеременела. Узнав о пополнении, парень отказался от возлюбленной и будущего ребёнка. Его родители тоже не захотели участвовать в жизни внука. Спустя время девушка подала в суд на алименты, но денег так и не увидела. Долг копится, приставы вроде работают, но ситуация не сдвигается с мёртвой точки.

Это типичная картинка для России. Сейчас в стране живёт как минимум 17 миллионов семей с детьми. В каждой третьей из них ребенка воспитывает только один родитель, как правило, — мать-одиночка (таких женщин в России насчитывается около пяти миллионов), а отцы часто не оказывают никакой финансовой помощи.

Почему в России так много семей с одним родителем?

РФ уже который год продолжает удерживать мировое лидерство по разводам. По состоянию на 2020-й уровень разводов достиг показателя 4,2 на 1000 человек. Для сравнения в США, которые также один из мировых лидеров по количеству разводов на душу населения, этот показатель составляет 2,7.

Одни не хотят платить из принципа. «Должник по алиментам может решить, что деньги потратят не на ребёнка. Либо ему не дают видеться с ребёнком. Либо бывшая всё время сидела в декрете, а при разводе ей и так досталось 50% совместного имущества и должник считает, что он перед ней все обязательства выполнил», — объясняет бывший судебный пристав Игорь Милов.

Другие — сами с трудом сводят концы с концами, а пандемия лишь усугубила их проблемы с работой и финансами. Реальные доходы россиян в 2020 году упали на 3,5%, а число безработных увеличилось на 24,7% — до 4,3 млн человек.

Под прицелом приставов

«Хочу подать на алименты. Раньше платил исправно. Сейчас живёт с другой женщиной и в ус не дует, а ребёнок хочет кушать каждый день. На школу нужны деньги и на одежду. Приезжает тоже дай бог раз в месяц. Зарплата у него 40 000 Никогда ничего не требовала: ни внимания к ребёнку, ни денег. А тут решила: почему я должна одна тянуть ребёнка на свои копейки?» — задаётся вопросом мать-одиночка из Кирова.

Существует стереотип, что должник по алиментам — это отец ребёнка. И это доказывает статистика и юридическая практика. По вопросам алиментов чаще всего обращаются женщины — как правило, из-за того, что бывший муж не хочет платить алименты, рассказывает «Секрету» Сергей Мрачковских, юрист Европейской юридической службы. По данным ФССП, среди должников по алиментам в 2019 году мужчин было 78%, а женщин — всего 22% (по сравнению с 2018 годом их число выросло на 5%).

Кто они, должники по алиментам?

По словам опрошенных «Секретом» юристов, это мужчины от 23 до 45 лет. От алиментов скрываются как должники с достаточным доходом (они могут владеть активами, записанными на аффилированных лиц), так и мужчины, которые нигде не работают и ничего из имущества не имеют.

Случаи, когда матерей привлекают к ответственности из-за неуплаты алиментов, встречаются. Один из последних кейсов — когда суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 157 УК («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Но общая масса дел всё же касается мужчин.

«Такая статистика обуславливается тем, что по устоявшейся судебной практике детей оставляют жить с матерью. Вполне логично, что обязанность по выплате алиментов ложится на отца ребёнка», — рассказывает юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Любовь Сысоева.

Иногда к юристам обращаются и мужчины. Как правило, их интересует всего один вопрос: как сделать так, чтобы бывшая жена отчитывалась о том, на что потратила алименты, говорит Сергей Мрачковских.

«Конечно, по законодательству РФ женщина не обязана предоставлять отчёт. Но мужчина может обратиться в суд с исковым заявлением о перечислении 50% алиментов на счёт ребёнка, который сможет воспользоваться этими деньгами после 18 лет», — поясняет он.

Иногда к юристам обращаются мамы, сыновья которых не платят алименты. Им жалко своего ребёнка, который нигде не работает и живёт без денег, а ему ещё и алименты надо платить, и судебные приставы за ним охотятся, говорит адвокат.

Приставы действительно охотятся за алиментщиками. Но настигают далеко не всех и не всегда. В ведении Федеральной службы судебных приставов на постоянной основе находится более 1 млн долгов по алиментам в год. Но, как правило, приставам удаётся взыскать менее 10% от общего объёма задолженности.

Алименты в России. Только цифры

1,4 млн производств о взыскании алиментов — именно столько дел находилось в 2020 году на исполнении у судебных приставов. 168 000 должников так и не перечислили деньги своим детям.

Более 44 000 уголовных дел завели на неплательщиков алиментов в 2020 году, а около 100 000 раз — привлекали к административной ответственности.

80% получили за неуплату алиментов уголовное наказание — исправительные работы, 15% — лишились свободы, 1% — отправились на принудительные работы. Однако даже после отбытия наказания только 6000 должников начали гасить задолженность.

Почему так?

К этому приводит комплекс факторов — от пренебрежения своими обязанностями со стороны родителя до кадровых проблем в Федеральной службе судебных приставов и несовершенства законов.

Проблема 1. Человеческий фактор

Опрошенные «Секретом» эксперты отмечают, что должники мастерски прячут официальный доход и имущество. Чаще всего — специально увольняются с работы и просит платить «в конверте», лишь бы не перечислять алименты.

Если пристав выясняет, что должник нигде не работает, денег на картах в банках не имеет, имущество за ним не зарегистрировано, то выплат добиться сложно, рассказывает старший юрист бюро адвокатов «Де-юре» Екатерина Булыгина. Единственный вариант — обращаться в суд и назначать алименты в установленном постоянном размере (а не в проценте от дохода).

Сложно взыскать алименты и с предпринимателей — если человек работает как ИП и платит ЕНВД (единый налог на вменённый доход, отменён с 2021 года. — Прим. «Секрета»), говорит Любовь Сысоева. Причина крылась в том, что ЕНВД не требовал декларировать все доходы.

Чтобы спрятаться от приставов, должники часто переезжают в другой город или за границу, и приставы попросту не могут найти ни его, ни его имущество (обычно пристав в поисках капитала алиментщика обращается в ПФР, ФНС, Росреестр, банки и другие организации, но, когда человек уезжает из страны, стандартная схема перестает работать).

Проблема 2. Кадры

Бывший судебный пристав Игорь Милов, который два года взыскивал алиментные платежи, рассказывает, что в ФССП не хватает квалифицированных специалистов. Об остром дефиците судебных приставов осенью 2020 года заявлял и Минюст, предлагавший увеличить численность сотрудников ФССП к 2023 году на 10 000 человек.

«Штат не укомплектован, а желающих идти в службу не так и много, поэтому берут всех подряд, даже без опыта работы в надежде, что всему научатся по факту», — говорит эксперт.

Ситуацию можно рассмотреть на примере Москвы. Как правило, в столице на исполнении находится около 50 000 — 55 000 документов о взыскании алиментов. Нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя — около 800–1200 производств. А должно быть не более 400–450, отметил эксперт.

Всё это усугубляется большой кадровой текучкой. Уволенный сотрудник передаёт свои исполнительные производства коллегам, которым приходится делать дела за себя и того парня, поэтому нагрузка возрастает.

Проблема 3. Несовершенство законов

Методов воздействовать на должника много, но они не все работают.

«Допустим, судебный пристав-исполнитель приходит по адресу проживания должника, чтобы арестовать имущество, а должник ему не открыл. Что делать? Исходя из ФЗ "Об исполнительном производстве" судебный пристав-исполнитель с согласия начальника отдела может взломать дверь и обеспечить себе доступ. Однако на практике это никто не делает, так как нужны понятые, пригласить участкового и обеспечить сохранность имущества, если при взломе двери дома реально никого не окажется», — говорит Милов.

Другой метод воздействия на должника — приостановить действие водительского удостоверения на весь срок, пока сумма долга не погасится. Однако если должник добровольно не явится к судебным приставам и не поставит подпись под документом о приостановлении действия прав, то применить этот метод не получится.

Когда выхода больше нет

«В моей практике были случаи, когда у должника арестовывали дорогостоящую машину, после чего последний оплачивал долг по алиментам. Либо мы неоднократно приходили на работу должника, после чего долг оплачивался, так как должник был под угрозой увольнения. Очень хороший метод воздействия на должника, когда сотрудники ГИБДД останавливают ТС, видят наличие долгов и перемещают транспорт на штрафстоянку, после чего мы выезжаем туда и арестовываем его. Должники сразу находят деньги на оплату алиментов», — рассказывает бывший судебный пристав Милов.

Специалист по банкротству граждан Алена Теплова рассказывает, что долги по алиментам можно вернуть и с помощью процедуры банкротства — они погашаются в первую очередь (п. 3 ст. 213.7 ФЗ О банкротстве). Можно оставить без денег кредиторов, а детей нельзя — закон в этом отношении суров, говорит она.

Как гасят долг по алиментам через банкротство. Кейс

Мария и Василий расторгли брак, при этом на иждивении супругов находился ребёнок. Василий алименты не платил и накопил долг более 350 000 рублей.

Обстоятельства жизни сыграли с бывшими супругами злую шутку: ребёнок погиб в автокатастрофе, а Василий решил, что отныне бывшей жене ничего не должен.

Накопив внушительные долги по кредитам, Василий обратился в суд для списания задолженности (в том числе по алиментам) через процедуру банкротства. Финансовый управляющий нашёл у него земельный участок, оценил его и реализовал за 2 млн рублей.

Деньги распределили не только между кредиторами (банками), но и полностью покрыли задолженность по алиментам, которую сам должник никогда бы и не заплатил без процедуры банкротства.

Ещё один метод решения проблемы — уголовная ответственность. К ней привлекают примерно 50 000 человек в год, что выглядит особенно парадоксально на фоне общего числа должников и общих долгов по алиментам, которые исчисляются сотнями миллиардов рублей. «Был случай, когда должник баллотировался в муниципальные депутаты и везде сообщал, что является отцом детей, однако после проведения проверки в отношении должника и принятия решения о привлечении к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ последний долг оплатил», — вспоминает пристав.

Что грозит за неуплату?

Наказание за злостную неуплату алиментов назначают по статье 157 УК РФ, максимальная мера пресечения — год лишения свободы.

«Ныне существующие нормы права предусматривают ответственность лишь в случае злостного уклонения от уплаты алиментов. Часто алиментщики, имея внушительный долг, платят минимальные суммы (500 или 1000) рублей, тем самым привлечение их к ответственности по данным статьям становится невозможным», — объясняет Любовь Сысоева.

Ежегодно по этой статье осуждают около 50 000 человек — всего несколько процентов от общего числа должников. Но вскоре их может стать больше: Минюст и ФССП уже готовят поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях о введении ответственности за неполную уплату алиментов.

Многие из экспертов, с которыми общался «Секрет», сомневаются, что ужесточение уголовной ответственности поможет полностью покрыть долги по алиментам. Проблема с невыплатами системная и не решается взмахом законодательного пера.