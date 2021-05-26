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Размытые ливнем дороги в Дагестане сняли на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
Сильные ливни размыли дороги в Дагестане. Как сообщает Telegram-канал RT, опубликовавший снятые очевидцами кадры, в результате непогоды пострадали три населенных пункта Хунзахского района.
Бурные потоки воды сильно повредили трассу Буйнакск – Гимры – Чирката: дорожный участок с 36-го по 49-й километры сейчас закрыт для движения транспорта. Эта дорога связывала прибрежные и горные населенные пункты региона.
Из-за обильных осадков оказались подтоплены некоторые районы Ставрополя. По предварительным прогнозам синоптиков, дожди будут идти вплоть до четверга.
Общество,Погода,Видео,Республика Дагестан,
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