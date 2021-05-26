"Критическая ситуация": В управлении президента заявили о регулировании Сети

Ситуация в интернете стала критической, государство не может его не регулировать, заявила начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий Татьяна Матвеева

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"Государство стало активно регулировать интернет-среду, потому что текущая ситуация, которая происходит в интернете, достаточно, скажем так, стала критической. И не регулировать ее невозможно", — сказала она на коллегии Роскомнадзора.

"С точки зрения обывателя можно подумать, что государство везде, оно резко принялось за регуляторику, стало закручивать гайки, государство стало жестить в этой части. Возможно, это вызывает определенное негативное социальное мнение у граждан с точки зрения деятельности государства", — добавила она.

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко принял участие в закрытой встрече «IT-суббота без галстуков» в рамках 25-го Российского Интернет Форума (РИФ) 2021. В ходе мероприятия он перечислил риски функционирования интернета и поддержал идею создания сообщества в поддержку российских IT-специалистов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам Кириенко, среди таких рисков — неконтролируемое накопление данных о пользователях глобальными платформами, манипулирование поведением пользователей, противоправный контент, монополизация рынков платформами и вытеснение российских компаний, приоритезация услуг и продуктов собственных и аффилированных компаний, уход от уплаты налогов, защита прав потребителей, низкий уровень цифровой грамотности.

Первый замглавы администрации президента отметил, что зарубежные интернет-регуляторы значительно жестче российских, и призвал отрасль к саморегулированию.

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«Государство не воюет с интернетом, регулирование нужно, чтобы снять риски», — объяснил Кириенко.

Кроме того, на встрече обсуждалась идея создания Российского цифрового сообщества (союза), направленного на поддержку IT-специалистов внутри страны. Кириенко одобрил предложение.

«Сам факт такого постоянного диалога будет означать серьезный рост значимости IT-сферы в жизни страны, повысит статус специалистов данной сферы. В этой связи важно определить роли всех участников — государства, государственных институтов развития, бизнеса, общественных организаций и непосредственно самих IT-специалистов», — сказал первый замглавы администрации президента.

Заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак обсудил вопрос о единых правилах регулирования интернет-среды в рамках второго дня Российского форума по управлению интернетом (RIGF), выступив в секции «Цифровые платформы: правила игры». Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты ру».

«Первоначально нужно определиться с глобальной стратегией присутствия государства в интернете. Это краеугольный камень, потому что сегодня интернет только становится предметом государственной важности. И хотя в начале десятых годов были уже большинство существующих соцсетей, для государства на тот момент интернет оставался аксессуаром. Сегодня этот процесс трансформации из аксессуара в инструмент, во многом определяющий общественное мнение, произошел драматически быстро, особенно на фоне пандемии, — сказал Табак.

Он отметил, что для начала нужно определиться с глобальной стратегией присутствия государства в интернете, и уже на основе этой стратегии регулировать работу, «иначе мы все время будем сталкиваться с ситуативными кейсами».

«Мы все знаем кейс про TikTok, потому что TikTokк всегда утверждал, что он находится вне политики, и по правилам модерации политика на площадке была запрещена», — подчеркнул он.

По мнению заместителя гендиректора АНО «Диалог», должна быть сформирована глобальная стратегия присутствия государства в интернете, в которой будут отражены присутствие самого государства с точки зрения государственного брендинга определенных площадок, коммуникации государства с жителями, взаимодействие с крупными игроками, такими как зарубежные и российские площадки, «и все это будет подчинено единой логике».

Также в ходе вступления отдельное внимание было уделено общественному взгляду на «цифровые новинки». Заместитель генерального директора АНО «Диалог» рассказал об их совместном проекте с Минцифры России «Инцидент Менеджмент».

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Они сами ускорили то, на что мы долго не решались. Мы всё время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство. В том, что касается американских интернет-монополий, — считает дипломат.

Она добавила, что онлайн-платформы пошли вразнос, блокируя российский контент, это смысловой и технологический тупик, заявили в МИД РФ. Дипломаты считают, что заокеанские площадки прибегают к подобным мерами для нечестной конкуренции.

По её словам, чем дольше продолжаются издевательства со стороны «модераторов» над материалами в Сети, чем сильнее подвергаются цензуре неудобные с политической точки зрения публикации, тем скорее и жёстче ответят регуляторы по всему миру. И виноваты в этом только интернет-монополии. Она припомнила ограничение доступа к документальному фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» на сайте YouTube.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действия видеохостинга YouTube по ограничению доступа к документальному фильму «Крым. Путь на Родину» подпадают под санкции нового закона о запрете интернет-цензуры. В таких случаях предусмотрена возможность блокировки ресурса-нарушителя, заявил глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн

Контент-анализ соцсетей должен быть направлен на выявление потенциально опасных для общества пользователей до совершения ими преступлений, соответствующие системы мониторинга следует передать под контроль правоохранителей и спецслужб. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин

Роскомнадзор ранее предложил соцсетям проводить перманентный и превентивный психологический риск-анализ контента соцсетей без деанонимизации пользователей. Такой подход поддержал глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

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"Создать и запустить подобную систему не сложно технически. Это может позволить себе любая крупная соцсеть. И позволяет. Другой вопрос, как это увязать с привлечением к мониторингу правоохранительных органов, их реагированием на подобный контент", - сказал Горелкин.

По его словам, очевидно, что поведение в сети пользователя, который готовит теракт, отличается от других, но "сейчас это становится понятно постфактум, когда эксперты исследуют компьютер уже задержанного или ликвидированного преступника".

"Научиться выявлять такие отклонения до преступления и реагировать на них - вот настоящий вызов для современных систем контент-анализа. И я считаю, что в этом направлении нужно работать. Конечно, находиться такие системы должны в руках правоохранителей и спецслужб. А их работа должна основываться на должным образом подготовленном законодательстве", - считает парламентарий.

Соцсети с 1 февраля должны осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления и блокировки незаконной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни и незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, инициатива обязывает соцсети ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Представителей Google , Facebook, Amazon , YouTube, Twitter, мессенджеров и других IT-гигантов 28 мая пригласили на заседание Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, на котором рассмотрят к первому чтению законопроект об обязанности зарубежных IT-компаний открывать представительства в России, заявил глава комитета Александр Хинштейн.

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«В пятницу, 28 мая, IT-Комитет Госдумы рассмотрит к первому чтению законопроект о «приземлении»: об условиях работы IT-гигантов в России. Как и обещал, мы готовы к открытому обсуждению инициативы со всеми заинтересованными сторонами», — написал он в своём Telegram-канале.

Парламентарий рассказал, что комитет в понедельник отправил приглашения для участия в заседании всем IT-гигантам, потенциально подпадающим под требование законопроекта и чья ежедневная интернет-аудитория в России — 0,5 миллиона человек.

«Обращения направлены по электронным адресам головных офисов, как на русском, так и на английском языках. Рассчитываем увидеть и услышать коллег — если не офлайн, то хотя бы онлайн», — подчеркнул законодатель.

По его словам, сейчас в перечне потенциально «приземляющихся» 20 ресурсов. Так, в список вошли соцсети Facebook, Instagram, TikTok, Twitter; видеохостинги YouTube и Twitch.tv; мессенджеры/почтовые сервисы WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail; поисковики Google и Bing.com; провайдеры хостинга Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy; площадки для онлайн-торговли Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com; Wikipedia.org.

На прошлой неделе группа депутатов и сенатор Алексей Пушков внесли в Госдуму законопроект, согласно которому зарубежные IT-компании с аудиторией более 0,5 миллиона человек, находящихся на территории России, в сутки, будут обязаны открыть представительство в России.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что некоторые международные игроки пытаются диктовать свои порядки в информационном пространстве, игнорируя принципы свободы слова и право на распространение информации. Однако, по его словам, Интернет — «не частная лавочка», поэтому крупные IT-компании не могут навязать другим свои правила и взгляд на мир.

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«Меры, которые позволили бы приблизиться к решению проблем, возникающих с развитием Интернета, должны соответствовать его масштабу и силе влияния. Вырабатывать их надо совместно, на межгосударственном уровне», — добавил спикер.