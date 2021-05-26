"Всюду дети, оры, визги": россиянка раскритиковала отдых под Анапой

По ее словам, главной ошибкой подруги было то, что она неправильно оценила отзывы о курортном месте.
По ее словам, в Сукко хороший пляж, состоящий из песка и гальки, за счет чего море сильно чище, чем в Анапе, а также очень красивые закаты. Однако ее знакомой, привыкшей отдыхать в Турции, оказалось некуда сходить, и она назвала место «убогим».
При этом ей самой отдых в Сукко понравился, в том числе и своей бюджетностью. Так, отдыхая на курорте в июле 2020 года, за целый день за лежак на пляже они платили 300 рублей, а еда в кафе в среднем обходилась в 600 рублей на троих.