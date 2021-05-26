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"Всюду дети, оры, визги": россиянка раскритиковала отдых под Анапой

Алиса Селезнёва
1 час назад
Жительница России, привыкшая отдыхать в Турции, съездила в поселок Сукко под Анапой и осталась недовольна отпуском. Об этом рассказала ее подруга на платформе «Яндекс.Дзен».
"Всюду дети, оры, визги": россиянка раскритиковала отдых под Анапой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, главной ошибкой подруги было то, что она неправильно оценила отзывы о курортном месте.
«Она посчитала, что здесь отдыхающих с детьми как и везде. Нет, наоборот, в Сукко отдыхающих с детьми много, в силу не только того, что здесь комфортное побережье для отдыха, но и потому, что отдых в Сукко получается бюджетным и по карману семье с достатком даже чуть ниже среднего», - пояснила блогер.
По ее словам, в Сукко хороший пляж, состоящий из песка и гальки, за счет чего море сильно чище, чем в Анапе, а также очень красивые закаты. Однако ее знакомой, привыкшей отдыхать в Турции, оказалось некуда сходить, и она назвала место «убогим».
«Всюду дети, оры, визги, нет развлечений, проще говоря, ей некуда было сходить и потратить свои денежки. Да, да и так бывает, хочется что-то купить, а нечего», - отметила автор.
При этом ей самой отдых в Сукко понравился, в том числе и своей бюджетностью. Так, отдыхая на курорте в июле 2020 года, за целый день за лежак на пляже они платили 300 рублей, а еда в кафе в среднем обходилась в 600 рублей на троих.
«Все мы конечно разные, я ее не сужу, но для себя сделала определенные выводы», - заявила блогер.
«Рамблер» писал, что ранее отдыхающие в Анапе пожаловались на спекуляцию ценами на курорте. Мэр города Василий Швец подчеркнул, что цены будут проверены Федеральной антимонопольной службой.
Общество,Василий Швец,ФАС,Россия,Анапа,Турция,
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