"Всюду дети, оры, визги": россиянка раскритиковала отдых под Анапой

Жительница России , привыкшая отдыхать в Турции , съездила в поселок Сукко под Анапой и осталась недовольна отпуском. Об этом рассказала ее подруга на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словам, главной ошибкой подруги было то, что она неправильно оценила отзывы о курортном месте.

«Она посчитала, что здесь отдыхающих с детьми как и везде. Нет, наоборот, в Сукко отдыхающих с детьми много, в силу не только того, что здесь комфортное побережье для отдыха, но и потому, что отдых в Сукко получается бюджетным и по карману семье с достатком даже чуть ниже среднего», - пояснила блогер.

По ее словам, в Сукко хороший пляж, состоящий из песка и гальки, за счет чего море сильно чище, чем в Анапе, а также очень красивые закаты. Однако ее знакомой, привыкшей отдыхать в Турции, оказалось некуда сходить, и она назвала место «убогим».

«Всюду дети, оры, визги, нет развлечений, проще говоря, ей некуда было сходить и потратить свои денежки. Да, да и так бывает, хочется что-то купить, а нечего», - отметила автор.

При этом ей самой отдых в Сукко понравился, в том числе и своей бюджетностью. Так, отдыхая на курорте в июле 2020 года, за целый день за лежак на пляже они платили 300 рублей, а еда в кафе в среднем обходилась в 600 рублей на троих.