Исследование Rambler&Co: 74% россиян проверяют действия своих детей в Сети

Половина опрошенных следит за соцсетями своего ребёнка
Перед Международным днём защиты детей 1 июня медиахолдинг Rambler&Co
выяснил, насколько ответственно взрослые пользователи следят за контентом, который их дети потребляют в интернете.
Большинство респондентов активно интересуются жизнью своих чад в сети: 47% периодически контролируют их, 27% – постоянно. Только 26% родителей считают это лишним.
Какой же способ контроля выбирают россияне, которые следят за digital-жизнью своих детей? 40% предпочитают доверительный разговор и верят детям на слово, 21% опрошенных проверяют телефоны, четверть (24%) ставит на устройства программу «Родительский контроль», 15% подписываются на ребёнка в соцсетях и следят за его жизнью в digital-формате.
При этом больше половины опрошенных (57%) никак не ограничивают время, которое дети проводят в интернете. 2 часа в день считают идеальными 16% россиян, 3 часа – 13%, 9% ограничивают время одним часом, а 5% респондентов дают и того меньше времени – около 30-40 минут в день.
Конечно, даже при самых строгих запретах, дети могут найти обходные пути для доступа в интернет. Если родители это замечают, 59% проводят с ребёнком строгую беседу, 26% наказывают их, а четверть опрошенных не обращает на случившееся внимания.
Дети много времени проводят в соцсетях, но при этом почти треть россиян (31%) иногда лично просит их показывать свои переписки. Половина опрошенных (50%) не одобряет такой жёсткий контроль, 19% родителей делают это тайком.
Опрос проходил с 18 по 24 мая 2021 года на площадках Letidor.ru, «Рамблер/новости» и «Рамблер/женский». Охват составил 1 285 823 пользователей, среди которых 64% мужчин и 36% женщин.