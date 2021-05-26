Исследование Rambler&Co: 74% россиян проверяют действия своих детей в Сети

Половина опрошенных следит за соцсетями своего ребёнка

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Перед Международным днём защиты детей 1 июня медиахолдинг Rambler&Co выяснил, насколько ответственно взрослые пользователи следят за контентом, который их дети потребляют в интернете.

Большинство респондентов активно интересуются жизнью своих чад в сети: 47% периодически контролируют их, 27% – постоянно. Только 26% родителей считают это лишним.

Какой же способ контроля выбирают россияне, которые следят за digital-жизнью своих детей? 40% предпочитают доверительный разговор и верят детям на слово, 21% опрошенных проверяют телефоны, четверть (24%) ставит на устройства программу «Родительский контроль», 15% подписываются на ребёнка в соцсетях и следят за его жизнью в digital-формате.

При этом больше половины опрошенных (57%) никак не ограничивают время, которое дети проводят в интернете. 2 часа в день считают идеальными 16% россиян, 3 часа – 13%, 9% ограничивают время одним часом, а 5% респондентов дают и того меньше времени – около 30-40 минут в день.

Конечно, даже при самых строгих запретах, дети могут найти обходные пути для доступа в интернет. Если родители это замечают, 59% проводят с ребёнком строгую беседу, 26% наказывают их, а четверть опрошенных не обращает на случившееся внимания.

Дети много времени проводят в соцсетях, но при этом почти треть россиян (31%) иногда лично просит их показывать свои переписки. Половина опрошенных (50%) не одобряет такой жёсткий контроль, 19% родителей делают это тайком.