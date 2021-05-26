Когда это все закончится: владельцам квартир напомнили о новых штрафах

Адвокат Ольга Сулим напомнила владельцам квартир о штрафах, грозящих за хранение пожароопасных предметов и неправильное обращение с отходами. Об этом рассказал News.ru.

Фото: Рамблер Рамблер

По новым правилам противопожарного режима, штрафовать будут за хранение на чердаках, в подвалах, цокольных и подземных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пиротехники, баллонов с газом и различных аэрозолей.

Также запрещено загромождать пути эвакуации мебелью, захламлять пространство у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах, выходов на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы и заваривать люки на балконах.

Не допускается остеклять балконы и лоджии, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам. Наказать могут и за использование неисправное газовое оборудование.

Если человек стал владельцев квартиры с нарушениями, он обязан их устранить.

Закон также запрещает устраивать на лестничных клетках кладовые, хранить под лестницами вещи и мебель.

За нарушения грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей. Если же из-за нарушения пострадало здоровье и жизни людей, дело может дойти до уголовной ответственности.

Кроме того, за несоблюдение правил сбора, транспортировки и утилизации отходов владельцам жилья грозят штрафы до двух тысяч рублей.

Ранее «Рамблер» рассказал о нововведениях, которые ждут дачников в 2021 году. Теперь костры во дворе частных домов разрешены как минимум в пяти метрах от самого здания и хозяйственных построек.

Сжигать сухую траву и листву необходимо в яме диаметром до одного метра и глубиной не менее 30 сантиметров или в металлической бочке с крышкой и без дырок объемом не более одного кубометра.