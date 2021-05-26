На 8 373 выросло число случаев COVID в России

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 373 до 5 026 168, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 373 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 014 (12,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 026 168 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2416), Санкт-Петербурге (839) и Подмосковье (744).

Прироста коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп на Алтае — 0,01%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Алтай — 0,01%, 3. Республика Тыва, Еврейская автономная область, Республика Северная Осетия-Алания — 0,04%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 9 135 человек после COVID-19, за все время — 4 642 090, в том числе в Москве выписали 2 520 человек, в Санкт-Петербурге — 1 161, в Подмосковье — 628.