В России нашли способ уравнять богатые и бедные регионы

«Методики Минфина, по которым ранее распределялись транши федеральной помощи субъектам РФ, оказались недостаточно эффективными — регионов-доноров больше не стало. Расчеты строились на прогнозах, поэтому давайте вырабатывать [новые] методики и нести ответственность за их эффективность», — написал он в своем telegram-канале.
«Нельзя всем помогать по одной формуле. Одна [формула] — для регионов-доноров, другая — для тех, кто приближается к их уровню, третья — для находящихся в середине списка, четвертая — для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью», — заключил он.