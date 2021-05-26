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Володин предложил финансировать российские регионы по-новому

Ura.Ru
1 час назад
Чтобы поддержать субъекты Федерации и сократить разрыв между богатыми и бедными регионами, нужно изменить методики расчета помощи между последними. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В России нашли способ уравнять богатые и бедные регионы
Фото: ТАССТАСС
«Методики Минфина, по которым ранее распределялись транши федеральной помощи субъектам РФ, оказались недостаточно эффективными — регионов-доноров больше не стало. Расчеты строились на прогнозах, поэтому давайте вырабатывать [новые] методики и нести ответственность за их эффективность», — написал он в своем telegram-канале.
Володин также предложил адресную поддержку регионов.
«Нельзя всем помогать по одной формуле. Одна [формула] — для регионов-доноров, другая — для тех, кто приближается к их уровню, третья — для находящихся в середине списка, четвертая — для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью», — заключил он.
Ранее председатель Госдумы попросил правительство РФ и Центробанк задуматься над просьбами жителей страны. Он признался, что хотел бы услышать диалог, который идет с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах. Такое заявление Володин сделал после встречи с 90-летней жительницей, которая обрушилась с критикой на власти России, напоминает MK.RU.
Общество,Вячеслав Володин,Центральный банк России,Госдума,Минфин,Правительство РФ,Московский комсомолец,Россия,
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