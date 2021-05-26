Вместо сдачи экзаменов в форме ЕГЭ учеников можно оценивать по текущей успеваемости и достижениям. Таким мнением с URA.RU поделились доктора педагогических наук.

Он считает, что таким образом ученик смог бы избежать стресса и перегрузок из-за ЕГЭ, а для тех, кто хочет сдавать экзамен в тестовой форме, можно оставить такую возможность.