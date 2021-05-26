«Нужно разрабатывать другие формы итоговой оценки знаний. В частности, одним из вариантов является итоговое портфолио ученика. Оценивать ученика по его текущей успеваемости, по его знаниям, которые он показывал на протяжении последних двух лет обучения в школе, и выставлять средний балл. Также нужно добавлять все его достижения в различных областях: конкурсы, викторины, творческие работы», — предложил руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН, доктор педагогических наук Сергей Комков.
«Я считаю, что система должна быть более сложная. Портфолио хорошо как дополнение. Я считаю, что надо бы увеличить объем баллов, которые можно прибавить по портфолио», — отметил собеседник агентства.