Мясников заявил о смертельной опасности колбасы

Колбасные изделия, популярные среди россиян, несут в себе смертельную опасность. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: drmyasnikov/facebook.com drmyasnikov/facebook.com

По словам Мясникова, в колбасе содержится нитрит натрия, который повышает риск развития рака.

Колбаса, колбасные изделия, не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам, — заявил врач.

Мясников считает, что реклама колбасы должна уподобиться рекламе сигарет, то есть оказаться под запретом.

Потому что сколько унесло вот это вот жизней и уносит, я думаю, табаку не сравниться, — объяснил медик.

Также врач считает, что употребление большого количества колбасы может негативно отразиться на мужском здоровье.