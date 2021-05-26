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Мясников назвал популярный в России смертельно опасный продукт

News.ruиещё 2
27 минут назад
Колбасные изделия, популярные среди россиян, несут в себе смертельную опасность. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Мясников заявил о смертельной опасности колбасы
Фото: drmyasnikov/facebook.comdrmyasnikov/facebook.com
По словам Мясникова, в колбасе содержится нитрит натрия, который повышает риск развития рака.
Колбаса, колбасные изделия, не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам, — заявил врач.
Мясников считает, что реклама колбасы должна уподобиться рекламе сигарет, то есть оказаться под запретом.
Потому что сколько унесло вот это вот жизней и уносит, я думаю, табаку не сравниться, — объяснил медик.
Также врач считает, что употребление большого количества колбасы может негативно отразиться на мужском здоровье.
Ранее Александр Мясников призвал россиян соблюдать простые правила, чтобы избежать инсульта.
Общество,Александр Мясников,ВОЗ,Россия,
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