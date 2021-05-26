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Эколог назвал токсичный предмет интерьера в доме

News.ruиещё 3
2 часа назад
В летний период некоторые шторы могут выделять токсичные газы. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын.
Эколог рассказал о токсичном предмете в доме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По словам Рукавицына, занавески из полиэстера и шторы блэкаут, сделанные из специальной ткани, не пропускающей света, могут при нагревании выделять токсичные вещества.
Например, при изготовлении некоторых штор блэкаут ту поверхность, что должна быть повёрнута к окну, покрывают пластиком ПВХ. Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера. Они тоже при нагреве выделяют формальдегид, — рассказал эколог.
Эксперт советует в тёплое время года в период с 11 до 12 часов, когда солнце наиболее активно, держать такие занавески раздвинутыми, чтобы ткани не накалялись.
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Общество,Наука и техника,ИА Sputnik,
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