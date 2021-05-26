Эколог рассказал о токсичном предмете в доме

В летний период некоторые шторы могут выделять токсичные газы. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын.

По словам Рукавицына, занавески из полиэстера и шторы блэкаут, сделанные из специальной ткани, не пропускающей света, могут при нагревании выделять токсичные вещества.

Например, при изготовлении некоторых штор блэкаут ту поверхность, что должна быть повёрнута к окну, покрывают пластиком ПВХ. Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера. Они тоже при нагреве выделяют формальдегид, — рассказал эколог.

Эксперт советует в тёплое время года в период с 11 до 12 часов, когда солнце наиболее активно, держать такие занавески раздвинутыми, чтобы ткани не накалялись.