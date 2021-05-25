В Кронштадте открылся музей истории форта "Константин"

Практически всю жизнь Бычков собирал необычные и ценные с исторической точки зрения вещи, которые теперь представлены в музее. По его словам, почти все экспонаты подлинные или очень хорошие реплики. Здесь можно увидеть английское, немецкое и российское оружие (пистолеты, револьверы, тесаки), нагрудные знаки, деньги, мензурки, бутылки и коньки царской эпохи. Музей открылся в жилых помещениях батареи Брылкина. Экспозиция поделена на два зала: первый посвящен истории форта "Константин", во втором можно узнать о жизни и быте пушкарей и офицеров, проходящих службу на форте в конце XIX - начале XX веков.