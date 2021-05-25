Прохоров попал в клинику с ранением ноги

Фото: ТАСС ТАСС

По информации канала, 23 мая Прохоров занимался метанием топора в своей подмосковной резиденции. Тот неудачно отскочил от стены и вонзился бизнесмену в ногу.

Прохорова доставили в травматологическое отделение одной из элитных столичных клиник. Осмотр врачей показал, что нога бизнесмена серьезно не пострадала.

При этом, как пишет Baza, представители Михаила Прохорова отрицают, что он получил травму и заявляют, что бизнесмен находится «на работе».

Ранее Прохоров рассказывал о своем необычном хобби в эфире программы Late Show ведущего Стивена Кольбера на американском телеканале CBS.