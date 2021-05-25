"Звериный русский": Соловьев раскритиковал феминитивы

Высказаться об этом языковом явлении он решил, рассуждая о выступлении певицы Манижи на «Евровидении». «Гримерка – это не женщина-гример. Это комната, где гримируют. Замучили своим неграмотным, звериным русским языком. Звериным не потому, что на нем говорят звери, а потому что у вас звериная ненависть к русской культуре», – поделился он размышлениями в эфире передачи «Соловьев Live».