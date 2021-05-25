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"Звериный русский": Соловьев раскритиковал феминитивы

Газета.Ru
25 минут назад
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал использование в русском языке феминитивов, сообщает mk.ru.
"Звериный русский": Соловьев раскритиковал феминитивы
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Высказаться об этом языковом явлении он решил, рассуждая о выступлении певицы Манижи на «Евровидении». «Гримерка – это не женщина-гример. Это комната, где гримируют. Замучили своим неграмотным, звериным русским языком. Звериным не потому, что на нем говорят звери, а потому что у вас звериная ненависть к русской культуре», – поделился он размышлениями в эфире передачи «Соловьев Live».
Кроме того, Соловьев заявил, что героиня песни Манижи Russian Woman, с которой артистка заняла на «Евровидении» 9 место, – «либо гендерно-флюидная, либо страдающая, либо вообще не русская, но обязательно редакторка».
Ранее сообщалось, что Манижа на фестивале «Дикая мята» впервые представит в live-формате песню Russian Woman.
Общество,Владимир Соловьев,Московский комсомолец,
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