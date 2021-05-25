Власти Якутии дали разъяснения по вакцинации от COVID-19

Граждане, которые работают в сфере образования, а также привлеченные к организации летнего отдыха детей, должны сделать прививку от COVID-19 в первую очередь. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии в Instagram.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Как уточняется, это также касается всего контингента, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий.

Главный государственный санитарный врач по Якутии Маргарита Игнатьева сообщила, что коллективный иммунитет в республике должен быть сформирован в кратчайшие сроки. В этом случае, по ее словам, возможно рассмотрение вопроса об организации очных летних массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Якутии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Постановление главного санитарного врача распространили местные СМИ. Отмечалось, что граждан, которые не сделали прививку, могут отстранить от работы, также им может быть отказано в приеме в учебные или оздоровительные учреждения. А работодателям, которые не организовали вакцинацию, грозит штраф.

В России за последние сутки подтвердили 7 884 новых случая COVID-19. При этом в 935 (11,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 5 017 795 случаев. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Республике Тыва.