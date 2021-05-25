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Владимир Познер представил новую книгу об Англии

ТАССиещё 3
25 мая 2021
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер представил в среду в Москве новую книгу "Английская тетрадь. Субъективный взгляд". Как признался сам автор, в своем произведении он стремился понять, кто такие настоящие англичане, и рассказать об этом читателю.
Познер представил новую книгу об Англии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мне казалось, что я все знал об Англии, но когда ты пишешь, то возникают какие-то иные ощущения. Понимаете, англичане совершенно непонятные люди, на самом деле. Они гораздо менее понятны, чем французы, итальянцы, немцы. Они как островитяне. Островитяне - это несколько особый народ", - сказал он на презентации.
По словам Познера, во время работы наибольшее затруднение у него вызвал язык англичан, про тонкости которого он подробно рассказал в книге.
"Англичане такие же как мы вроде бы как. Такие же как все остальные в Европе. Ан нет. Не такие. И у них язык другой. Я имею в виду не английский, а кодовый язык. Например, если англичанин вам скажет: "Ах, как интересно!" - это значит, что это смертельно скучно. Если он скажет: "А, я вас слышу" - это значит, что вообще он с вами не хочет разговаривать. Но ведь этого ты не знаешь", - рассказал телеведущий.
"Английская тетрадь. Субъективный взгляд" должна стать последней в цикле "тетрадей" Владимира Познера. Он уже включает в себя произведения о Германии и Испании. "Почему я говорю, что это последняя "тетрадь" - просто потому что запал вышел, я сделал три книги. И четвертой тетради не будет", - сказал Познер.
В ближайшее время на полках магазинов могут появиться подарочные наборы, которые будут состоять из трех "тетрадей" Владимира Познера - такую идею сейчас обсуждают в издательстве "АСТ", выпустившем все три книги.
"Ну будет и будет. Мне это будет приятно. И я надеюсь, что будущему читателю тоже", - отметил Познер.
Общество,Владимир Познер,Москва,Соединенное Королевство,
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