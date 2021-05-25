Познер представил новую книгу об Англии

По словам Познера, во время работы наибольшее затруднение у него вызвал язык англичан, про тонкости которого он подробно рассказал в книге.

В ближайшее время на полках магазинов могут появиться подарочные наборы, которые будут состоять из трех "тетрадей" Владимира Познера - такую идею сейчас обсуждают в издательстве "АСТ", выпустившем все три книги.