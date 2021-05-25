За 960 тысяч долларов продали картину Бэнкси с Лениным-панком

Картина британского уличного художника Бэнкси с российским революционером Владимиром Лениным в образе панка продана на торгах в Гонконге за $960 тыс., передает ТАСС со ссылкой на сообщение аукционного дома Christie's.

Фото: banksyofficialpage/Facebook banksyofficialpage/Facebook

Лот художник сопроводил надписью: «Искусство должно утешать обеспокоенных и причинять беспокойство прибывающим в комфорте».

Картина «Ленин на виду» была создана в 2004 году. На черно-белом портрете, нарисованном с помощью аэрозольного баллончика, Ленин обзавелся панковским ирокезом и серьгой.

У Бэнкси также есть работа, на которой Ленин нарисован катающимся на роликовых коньках.

24 мая на аукционе в Гонконге также были проданы картины Бэнкси «Распродажа заканчивается сегодня» (2006) — за нее выручили $6 млн долларов США — и «Колибри» (2015), которую купили за $2 млн.