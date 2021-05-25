В Крыму сорвался показ ленты об ополченке из ЛНР

На кинофоруме «Золотой витязь» в Крыму сорвался показ снятого в самопровозглашенной ЛНР художественного фильма «Ополченочка», сообщает «Говорит Москва ».

Фото: Lugafilm Lugafilm

Как рассказал президент кинофорума «Золотой витязь» Николай Бурляев , перенос связан с ошибкой технического персонала. Работники мероприятия не проверили скачанный из интернета ролик и начали показывать фильм о Вооруженных силах Украины

«Вдруг начали показывать под названием «Ополченочка» не тот фильм, который прислали нам авторы фильма, а какой-то украинский фильм с какими-то моментами симпатии к АТО и так далее», — объяснил Бурляев.

«Мои помощники, которые комплектуют всю программу, а они должны были укомплектовать 190 фильмов конкурсных, сами из интернета скачали фильм «Ополченочка», а оказалось, что не тот фильм», — пояснил он, добавив, что авторы картины прислали ссылку на нее слишком поздно.

Показ был остановлен, и когда организаторы запустили фильм «Ополченочка», произошла авария — сгорела лампа в проекторе. Заявленную картину покажут 25 мая.

«Ополченочку» сняли на территории ЛНР по мотивам событий вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. В прокат картина вышла в мае 2019 года, позже фильм получил прокатное удостоверение в России.

ДНР и ЛНР были провозглашены на территориях Донецкой и Луганской областей Украины весной 2014 года, в начале конфликта.