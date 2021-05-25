В Санкт-Петербурге закончились койки в «Ленэкспо»

Полностью заполнено первое отделение временного госпиталя в «Ленэкспо», развернутое 21 мая. Об этом пишет «Фонтанка».

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Издание напомнило, что госпиталь был закрыт после спада заболеваемости коронавирусом в феврале. Одно из его отделений, рассчитанное на сотню коек, вновь начало принимать пациентов 21 мая, а уже к 25 мая было заполнено.

«Первое отделение «Ленэкспо» заполнено. Но пока нет экстренной необходимости сейчас открывать еще 200 коек, которые там есть», - пояснили Госпитале для ветеранов войн, который управляет «Ленэкспо».

Там отметили, что в больницах города есть еще достаточно мест для приема пациентов.