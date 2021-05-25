В Санкт-Петербурге закончились койки в «Ленэкспо»

Полностью заполнено первое отделение временного госпиталя в «Ленэкспо», развернутое 21 мая. Об этом пишет
«Фонтанка».
Издание напомнило, что госпиталь был закрыт после спада заболеваемости коронавирусом в феврале. Одно из его отделений, рассчитанное на сотню коек, вновь начало принимать пациентов 21 мая, а уже к 25 мая было заполнено.
«Первое отделение «Ленэкспо» заполнено. Но пока нет экстренной необходимости сейчас открывать еще 200 коек, которые там есть», - пояснили Госпитале для ветеранов войн, который управляет «Ленэкспо».
Там отметили, что в больницах города есть еще достаточно мест для приема пациентов.
«Рамблер» писал, что ранее власти Якутии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом приняли решение о проведении обязательной вакцинации жителей региона. При этом работодатели, не обеспечившие обязательную вакцинацию, могут быть оштрафованы на 200 тысяч рублей.