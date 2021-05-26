Крымчанам с паспортами Украины разрешили работать на госслужбе

На граждан, подавших заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины, не будут распространяться ограничения, которые предусмотрены для россиян, имеющих гражданство иностранного государства. Такие изменения понадобились, так как у жителей республики Крым и Севастополя существуют объективные сложности с оформлением отказа от украинского гражданства, пояснял ранее Крашенинников.