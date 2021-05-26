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Крымчане с украинским гражданством смогут пойти на госслужбу

Парламентская газетаиещё 2
1 час назад
Жители Крыма и Севастополя смогут занимать государственные и муниципальные должности, если они подадут заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины. Соответствующий проект федерального конституционного закона Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении на пленарном заседании 26 мая.
Крымчанам с паспортами Украины разрешили работать на госслужбе
Фото: ТАССТАСС
«Закон направлен на обеспечение конституционного права на труд жителей Крыма и Севастополя, а именно на замещение должностей государственной и муниципальной службы», — сказал, представляя документ, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Речь в законе идёт о людях, которые постоянно жили в Крыму и Севастополе на момент принятия регионов в Российскую Федерацию. Если у них всё ещё есть украинское гражданство, их признают гражданами России, не имеющими гражданства Украины, в том числе, если они приобрели российское гражданство либо подали заявление на его получение, в том случае, если они подали в МВД заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины. Кроме этого, жителя Крыма или Севастополя, который на момент присоединения был ребёнком, признают не имеющим гражданства Украины, если оба родителя или единственный родитель стали гражданами РФ, и если он подаст такое заявление по достижении 18 лет.
На граждан, подавших заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины, не будут распространяться ограничения, которые предусмотрены для россиян, имеющих гражданство иностранного государства. Такие изменения понадобились, так как у жителей республики Крым и Севастополя существуют объективные сложности с оформлением отказа от украинского гражданства, пояснял ранее Крашенинников.
Закон должен вступить в силу 1 июля.
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