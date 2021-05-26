Крымчанам с паспортами Украины разрешили работать на госслужбе

Речь в законе идёт о людях, которые постоянно жили в Крыму и Севастополе на момент принятия регионов в Российскую Федерацию. Если у них всё ещё есть украинское гражданство, их признают гражданами России, не имеющими гражданства Украины, в том числе, если они приобрели российское гражданство либо подали заявление на его получение, в том случае, если они подали в МВД
заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины. Кроме этого, жителя Крыма или Севастополя, который на момент присоединения был ребёнком, признают не имеющим гражданства Украины, если оба родителя или единственный родитель стали гражданами РФ, и если он подаст такое заявление по достижении 18 лет.