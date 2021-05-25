Вылетевший из Москвы самолет улетел в обход Белоруссии

Самолет компании Utair, летевший из Москвы в Калининград, совершил маршрут в обход воздушного пространства Белоруссии. Как объяснила представительница компании Наталья Мелехова, это связано с экономией топлива.
«Планирование авиамаршрутов опирается на топливную эффективность полета, поэтому в Калининград 24 мая летели, не пересекая воздушное пространство республики Белоруссия, а возвращались уже через нее», - сказала она.
Интерфакс уточнил, что Мелехова не располагает информацией об указаниях обходить территорию республики в воздухе намеренно.
Ранее «Рамблер» писал, что Россия продолжит совершать транзитные рейсы через Беларусь.
Все началось 23 мая, когда в Минске был экстренно посажал самолет, летевший из Афин в Вильнюс. На борту оказался белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Он был редактором тематического Telegram-канала NEXTA. По его словам, в Белорусии ему грозит смертная казнь.
Местные СМИ сообщают, что в экстренные службы поступил сигнал о минировании лайнера, после чего глава государства Александр Лукашенко дал срочный приказ посадить самолет в Минске.
Также есть информация, что генеральная прокуратура Литвы и Польши возбудила уголовные дела из-за посадки самолета. Дело возбуждено по статье об «использовании обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров». Эксперты отмечают, что для Белоруссии этот скандал может грозить полной изоляцией от внешнего мира.