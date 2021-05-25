Вылетевший из Москвы самолет улетел в обход Белоруссии

Также есть информация, что генеральная прокуратура Литвы и Польши возбудила уголовные дела из-за посадки самолета. Дело возбуждено по статье об «использовании обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров». Эксперты отмечают, что для Белоруссии этот скандал может грозить полной изоляцией от внешнего мира.