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СМИ: Россия не будет ограничивать полёты над Белоруссией в третьи страны

Говорит Москва
1 час назад
Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Россия отказалась ограничивать полёты над Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, авиакомпании самостоятельно принимают решения о прокладке маршрута, включая транзитные участки через воздушное пространство той или иной страны.
Вопрос о полётах авиалайнеров над территорией Белоруссии возник после инцидента с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair. Он следовал из Афин в Вильнюс и был принудительно посажен в Минске. На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который был задержан.
Накануне Брюссель призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелётов через Белоруссию.
Общество,Роман Протасевич,ЕС,Россия,Беларусь,
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