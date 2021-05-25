Россия отказалась ограничивать полёты над Белоруссией

По его словам, авиакомпании самостоятельно принимают решения о прокладке маршрута, включая транзитные участки через воздушное пространство той или иной страны.
Вопрос о полётах авиалайнеров над территорией Белоруссии возник после инцидента с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair. Он следовал из Афин в Вильнюс и был принудительно посажен в Минске. На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который был задержан.
Накануне Брюссель призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелётов через Белоруссию.