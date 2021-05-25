В России стало меньше заключенных

Ранее сообщалось, что Минюст
готовит реформу подзаконного регулирования уголовно-исполнительной системы и пересмотр правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Среди предложенных мер — предоставление заключенным «доступа к интернету для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов госвласти». Также предлагается наделить арестованных, которые являются единственными родителями, правом проводить телефонные разговоры с несовершеннолетними детьми «в течение 24 часов с момента разрешения», а также увеличить их личное время.