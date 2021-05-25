"Многие дождутся": Познера испугало будущее страны

«На сегодняшний день мы больше всего поворачиваемся в сторону Китая. Можно сказать, в какой-то степени вынужденно, и никакого сближения с Соединенными Штатами в этом вопросе пока что не просматривается. Меня это очень огорчает и вызывает опасения. Я лично не дождусь этого, слава Богу. Но многие дождутся. И поверьте мне, мало не покажется. Это совсем другая культура, это другое восприятие того, как человек должен жить. При всем том, что я воздаю должное Китаю, который, конечно, добился феноменальных успехов», – заявил Познер.
Он добавил, что опасается за будущее России, «потому что как ни крути, но мы все-таки Запад, а не Восток». «От того, что у нас большая часть страны находится в Азии, там находится 16 млн из 148 млн – 16 находится за Уралом. А 130 с гаком находятся все-таки в Европейской части, о чем я бы не стал забывать», – указал он.