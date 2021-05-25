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Самолеты Utair начали облетать Белоруссию

ИА Regnum
1 час назад
Авиакомпания Utair выполняет полеты по маршруту КалининградМосква в обход территории Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.
Самолеты Utair начали облетать Белоруссию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно данным сервиса, до 23 мая авиакомпания выполняла перелеты по этому маршруту через территорию Белоруссии. После 23 мая самолеты Utair стали летать через территорию Латвии и Литвы.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолет компании Ryanair Афины — Вильнюс совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Поводом для посадки послужило сообщение о взрывном устройстве.
Сообщение, полученное от белорусской стороны, не подтвердилось. Однако с рейса сняли белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
Общество,Роман Протасевич,ЮТэйр,Москва,Беларусь,Калининград,
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