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В России зафиксирован рост осложнений после коронавируса

News.ruиещё 5
16 минут назад
Российские медики зафиксировали рост случаев осложнений после перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передаёт РИА Новости.
В России зафиксировали рост осложнений после COVID
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
Обеспокоенность она выразила в ходе конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России». По её словам, речь идёт о самых разных отклонениях в здоровье граждан — от сбоев в кровеносной системе до нарушений мозговой активности.
В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений, — сказала Скворцова.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в российских регионах всё ещё остаётся напряжённой. По его мнению, помочь избежать большего числа заражений может только вакцинация.
Общество,Михаил Мурашко,Россия,
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