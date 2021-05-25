Переезд Капибар из Московского зоопарка сняли на видео

Капибары Кузьма и Малая вышли в открытый вольер Московского зоопарка после зимнего сезона. Видео опубликовано в instagram-аккаунте.
Холодное время года грызуны провели в «зимней резиденции». В ней есть все удобства для проживания, а также поддерживается комфортная температура 19–20 градусов, есть подогрев пола.
Работники зоопарка привели в порядок вольер к появлению Кузьмы и Малой.
В частности был подготовлен бассейн, в котором в грызуны буду проводить много времени во время жары.
Напомним, что капибара – самый крупный грызун из ныне существующих. Он относится к семейству млекопитающий и подсемейству водосвинковых.