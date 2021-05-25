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Четверо из десяти российских школьников проведут лето дома

Прайм
41 минуту назад
Более 40% российских школьников этим летом никуда не поедут и останутся дома, говорится в отчете исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Четверо из десяти российских школьников проведут лето дома
Фото: © РИА Новости. Александр Кряжев© РИА Новости. Александр Кряжев
"Пятнадцать процентов детей будут посещать школьный лагерь, 13% поедут в летние, спортивные или языковые лагеря, 3% отправятся отдыхать вместе с родителями по России или за границу. Остальные 25% ребят поедут на дачи или проведут лето в деревне у родственников или в другом городе, 41% детей останутся дома. 3% респондентов еще не определились, чем дети займутся на летних каникулах", — говорится в отчете по итогам опроса 1,98 тысячи респондентов.
При этом те из родителей, кто отправит детей отдыхать, потратят в среднем на это месячную зарплату.
"В среднем родителям, решившим оплатить детям путевку в лагерь, пришлось потратить более 30 тысяч рублей. Таким образом, летом этого года детский отдых обойдется гражданам примерно в одну среднюю российскую зарплату. Самую большую сумму потратят родители в Москве – более 42 тысяч рублей, меньше всего в Пскове – около 15 тысяч рублей", — добавляется в отчете.
В этом году часть расходов на детские путевки граждане страны смогут покрыть с помощью программы туристического кешбэка, которая запустилась в стране с 15 мая.
По данным опроса, 68% родителей знают о существовании такой программы, из них лишь менее 20% планируют воспользоваться ее преимуществами.
Общество,Социология,РИА Новости,Россия,
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