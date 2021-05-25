В стране решили создать новую категорию льготников

Он указал, что ежегодно российские семьи усыновляют или берут под опеку тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такие семейные формы устройства детей являются приоритетными в решении проблемы сиротства, создают условия для социализации и всестороннего развития ребёнка, отметил депутат.

Сейчас, по его словам, у ряда категорий граждан есть льгота в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров при начислении земельного налога. Среди них — ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и другие.