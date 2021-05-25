Программу льготной ипотеки предложили сократить

От программы льготной ипотеки скоро придётся избавиться. Её можно ещё ненадолго продлить, но потом нужно ликвидировать, считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин . Об этом пишут «Известия».

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Я считаю, что как антикризисную меру её можно ещё сохранить на какое-то время, оставив для отдельных категорий граждан, да и в целях поддержки экономики, — пояснил чиновник.

Он уверен, что правительство должно для начала сбалансировать предложение, потому что сейчас спрос его опережает. Именно поэтому и цены на жильё так взлетели. Власти для регуляции этой ситуации могут, например, выдавать больше разрешений на строительство.

Кудрин высказался и о ВВП (внутренний валовой продукт): он уверен, что в целом в плюс по нему Россия точно выйдет. Однако, возможно, не в такой большой плюс, как хотелось бы. Уже по данным I квартала видно, что вряд ли будет 3%, хотя близко к этому, рассказал глава Счётной палаты.