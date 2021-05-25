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Счётная палата предложила сократить программу льготной ипотеки

News.ruиещё 1
31 минуту назад
От программы льготной ипотеки скоро придётся избавиться. Её можно ещё ненадолго продлить, но потом нужно ликвидировать, считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Об этом пишут «Известия».
Программу льготной ипотеки предложили сократить
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look PressKonstantin Kokoshkin/Global Look Press
Я считаю, что как антикризисную меру её можно ещё сохранить на какое-то время, оставив для отдельных категорий граждан, да и в целях поддержки экономики, — пояснил чиновник.
Он уверен, что правительство должно для начала сбалансировать предложение, потому что сейчас спрос его опережает. Именно поэтому и цены на жильё так взлетели. Власти для регуляции этой ситуации могут, например, выдавать больше разрешений на строительство.
Кудрин высказался и о ВВП (внутренний валовой продукт): он уверен, что в целом в плюс по нему Россия точно выйдет. Однако, возможно, не в такой большой плюс, как хотелось бы. Уже по данным I квартала видно, что вряд ли будет 3%, хотя близко к этому, рассказал глава Счётной палаты.
Адресная социальная поддержка малообеспеченных граждан позволит добиться снижения уровня бедности в РФ в два раза в течение трёх-четырёх лет, а не к 2030 году, как планирует правительство, ранее заявил Кудрин.
Общество,Ипотека,Алексей Кудрин,Счетная палата,газета "Известия",
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