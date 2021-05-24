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«Не приезжайте!»: жители Сочи обратились к туристам

Алиса Селезнёва
21 минуту назад
Жители города-курорта Сочи призвали туристов не приезжать на отдых на своих автомобилях, так как в городе уже невозможно передвигаться из-за пробок. Об этом пишет Ngs.ru.
«Не приезжайте!»: жители Сочи обратились к туристам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», после приостановки авиасообщения с Турцией на майские праздники Сочи посетило на 55% больше отдыхающих, чем в 2019 году. Загруженность инфраструктуры курорта местами доходила до 90-100%. Из-за туристического ажиотажа выросли цены на отели, апартаменты, еду в ресторанах и экскурсионные услуги.
А сразу после майских каникул в сочинских Telegram-каналах и пабликах в соцсетях был запущен флешмоб с призывом к туристам сделать правильный выбор и не приезжать на курорт на личном транспорте.
«Не приезжайте на своих машинах!!! Или нужно организовывать перехватывающие стоянки для иногородних. И ради бога, отдыхайте, только с общественным транспортом!» - попросил сочинцы.
При этом они отметили, что перед городом остро стоит проблема парковок из-за горного ландшафта местности.
«На узкой прибрежной полосе не осталось площадей для строительства их, вся территория застроена. Строить многоярусные парковки нерентабельно, мало кто ими будет пользоваться. В несезон будут простаивать без наполнения автомобилями». – пояснили местные жители.
Сочинцы рассказали изданию, что уже давно привыкли к пробкам летом, но они не закончились в этом году и зимой, так как из-за коронавируса и закрытия границ россияне проводят отпуск внутри страны.
«Сейчас только май, еще и сезон не начался, а уже все дороги забиты. Если раньше по дублеру Курортного проспекта можно было быстро проехать, сейчас и он стоит», - пожаловался работник транспортной компании Виктор Чупин.
Он отметил, что совершенно не может работать и доставлять заказы из-за чудовищных пробок в городе. С ним солидарен и таксист Артак Димерчан.
«Не приезжайте к нам на машинах! Совершенно невозможно работать. ( ) Если раньше можно было три рейса из Сочи в Адлер минимум сделать, то теперь я вообще стараюсь не ездить по этому маршруту, но ведь и в Сочи все улицы стоят», - рассказал он.
Общество,Новосибирский городской сайт,Сочи,Турция,
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