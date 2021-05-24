«Не приезжайте!»: жители Сочи обратились к туристам

«Не приезжайте на своих машинах!!! Или нужно организовывать перехватывающие стоянки для иногородних. И ради бога, отдыхайте, только с общественным транспортом!» - попросил сочинцы.
«На узкой прибрежной полосе не осталось площадей для строительства их, вся территория застроена. Строить многоярусные парковки нерентабельно, мало кто ими будет пользоваться. В несезон будут простаивать без наполнения автомобилями». – пояснили местные жители.
«Сейчас только май, еще и сезон не начался, а уже все дороги забиты. Если раньше по дублеру Курортного проспекта можно было быстро проехать, сейчас и он стоит», - пожаловался работник транспортной компании Виктор Чупин.
«Не приезжайте к нам на машинах! Совершенно невозможно работать. ( ) Если раньше можно было три рейса из Сочи в Адлер минимум сделать, то теперь я вообще стараюсь не ездить по этому маршруту, но ведь и в Сочи все улицы стоят», - рассказал он.