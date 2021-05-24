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Опубликовано видео победного проката сына Плющенко на турнире по фигурному катанию

Юрий Столбов
17 минут назад
Появилось видео победного проката Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, на турнире в Москве. Ролик доступен в Instagram юного спортсмена.
Соревнования «Скоро лето» прошли под эгидой Москомспорта. Плющенко-младший стал лучшим в первом юношеском разряде. В комментариях пользователи сети сравнили выступление мальчика с прокатами его отца, посчитав, что Александра ждет большое будущее.
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