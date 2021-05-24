Опубликовано видео победного проката сына Плющенко на турнире по фигурному катанию

Соревнования «Скоро лето» прошли под эгидой Москомспорта. Плющенко-младший стал лучшим в первом юношеском разряде. В комментариях пользователи сети сравнили выступление мальчика с прокатами его отца, посчитав, что Александра ждет большое будущее.