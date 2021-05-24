Турецкие власти предложили России модель создания условий безопасного туризма. Ранее она использовалась Анкарой по отношению к ФРГ . Данная модель предполагает, что авиаперелёты между странами возобновляются, но в первую очередь речь идёт о курортах. Об этом 24 мая в разговоре с журналистами сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. Его слова передаёт РИА Новости.

По его словам, в основном туристы отправляются отдыхать в Анталью Бодрум , Даламан и реже — в Измир. На территории этих курортов ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 на 50% ниже среднего показателя по стране. К тому же все отели там работают по принципу «Всё включено».

Министр заявил, что авиасообщение в дальнейшем может быть расширено. Сделано это будет по мере удовлетворения требований Москвы . Германия с Турцией уже использовали подобную систему, и она оказалась крайне успешной.

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Конечно, всё зависит от решения властей России. Это зависит от их политики в области здравоохранения и от тех решений, которые они дадут по трафику, мы будем следовать им, — сказал Мехмет Нури Эрсой.

Анкара 19 апреля ввела в стране полный локдаун из-за вспышки коронавируса. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением указанных в циркуляре МВД . Россия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приостановила авиасообщение с Турцией.

Власти Турции допускают отмену обязательных ПЦР-тестов для прибывающих из России туристов. Как заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, этому могут способствовать успехи РФ в борьбе с пандемией коронавируса.

"Наше министерство здравоохранения рассматривает несколько критериев для отмены ПЦР-тестов", - отметил Эрсой.

По его словам, которые приводит РИА Новости, в первую очередь обращается внимание на уровень вакцинации в тех странах, откуда прибывают отдыхающие. Также учитывается количество выявляемых ежедневно новых случаев инфицирования.

"Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль. В этой связи во многих странах постепенно начали отменять обязательные ПЦР-тесты", - пояснил министр.

По словам главы ведомства, "в России успешно справляются с пандемией". "Количество заболевших сокращается, и количество вакцинированных граждан с каждым днем увеличивается", - отметил Эрсой. По его мнению, решение об отмене ПЦР-тестов для россиян может быть принято в скором времени.

При этом он заявил, что Турция может также начать проводить бесплатно ПЦР-тесты на COVID-19 для российских граждан при их отъезде домой. В настоящее время от возвращающихся из-за рубежа россиян требуются дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток .

"Центры ПЦР-тестирования в Турции сейчас очень развиты. Турция может проводить ПЦР-тесты в отелях, есть такая возможность", - отметил Эрсой.

По словам турецкого министра, "важно, чтобы на этапе безопасного туризма и контролируемой пандемии у властей обеих стран был ясный ум, чтобы все чувствовали себя в безопасности, чтобы общественное здоровье было защищено на высшем уровне".

Согласно последним данным, в Турции с начала пандемии зарегистрировано почти 5,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пик был пройден в середине апреля. Из-за сложившейся на тот момент тяжелой эпидемиологический ситуации власти России ограничили авиасообщение с Турцией до 1 июня.

Восстановление авиасообщения между Россией и Турцией не предвидится по меньшей мере до июля, дальнейшее развитие ситуации больше зависит от политической обстановки, нежели от коронавирусной инфекции. Такой прогноз со ссылкой на обозревателя издания Cumhuriyet Джале Озгентюрка дает портал «Турпром».

Бизнесмен считает, что запрет на отдых стал «карательной» мерой, обусловленной не столько эпидемической, сколько политической и экономической ситуацией, сложившейся в республике: по его словам, правительство Турции «застряло во внешней политике», что привело к тому, что «бесхозяйственность и эпидемия ударили по экономике». Озгентюрк подчеркнул, что его точку зрения поддерживают российские коллеги по бизнесу.

«Решение запретить Турцию было принято после того, как стало известно о продаже Турцией БПЛА Украине. Более того, правительство предупредило российский бизнес ничего "не планировать" по турам в Турцию на июнь, несмотря на возросший спрос российских туристов», — отметил обозреватель издания.

Он предположил, что туристы из России, Великобритании и Германии не смогут появиться на турецких курортах раньше июля.

Озгентюрк считает, что из-за действий властей страна не сможет вернуться к привычным доходам от туризма, которые составляют около 30 миллиардов долларов. «Вакцинация в Турции не увенчалась успехом, а в политическом кризисе также не видно прояснения. Турция не может проводить ту политику, которую хочет, из-за того, что экономика стала слабой», — пояснил он.

При этом он заметил, что для турецкой стороны ситуация с туризмом может ухудшиться по ряду причин. Он упомянул, что Россия открыла чартерные рейсы на альтернативные направления в лице Греции и ОАЭ, и ей есть, что предложить своим гражданам. Кроме того, в ближайшем будущем ожидается полноценное открытие рейсов на египетские курорты.

Турецкой делегации во время визита в РФ не удалось уговорить российские власти возобновить авиасообщение между государствами в полном объеме с начала июня, однако запрет на выполнение рейсов может быть снят 15 июня. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на приезжавших в Москву переговорщиков от Турции.

Напомним, 17 мая российскую столицу посетила группа турецких высокопоставленных чиновников во главе с министром культуры и туризма Мехметом Эрсоем, представителем президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагимом Калином и заместителем министра здравоохранения Толгой Толунаем. Они планировали договориться с российской стороной о снятии ограничений на перелеты после 1 июня.

Как пишет агентство, после поездки Калин заявил, что стороны договорились о необходимых для возобновления полетов из России в Турцию шагах. Представитель Эрдогана при этом добавил, что сроки возобновления авиационного сообщения будут определены в скором будущем.

Еще один осведомленный о ходе переговоров чиновник рассказал агентству, что запрет на полеты не снимут 1 июня и самой ранней датой начала авиасообщения может стать 15 июня.

«Просьба турецкой делегации о возобновлении авиасообщения была позитивно оценена российскими властями, но чиновники попросили немного времени на то, чтобы оценить на месте ситуацию с коронавирусом и принять окончательное решение», - заявил, в свою очередь, Мехмет Эрсой.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией в связи с ростом в иностранном государстве числа заболевших коронавирусом.

Российская делегация отправится в Турцию, чтобы оценить возможность восстановления туристического потока между двумя странами. Об этом сообщили в понедельник журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам встречи с представителями турецких властей.

"Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества. В рамках визита будет произведен осмотр туристических объектов на предмет принятых мер безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече было принято решение о разработке совместного плана действий, в котором в том числе будут определены условия возобновления взаимных туристических поездок. Такое решение позволит обеспечить охрану здоровья российских туристов на курортах Турции.

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"Турция - одно из наиболее популярных и любимых направлений отдыха россиян. Вместе с тем безусловным приоритетом остается обеспечение безопасности жизни и здоровья российских граждан", - отметила Голикова.

По ее словам, вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России.

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