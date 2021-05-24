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Коронавирус выявили у 8373 человек в России за сутки

Вечерняя Москваиещё 1
24 мая 2021
За минувшие сутки в России выявлено 8,4 тысячи случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в среду, 26 мая.
Свыше 8 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В стране за последние 24 часа зафиксировали 8373 новых случая коронавируса. Из них 12,1 процента не имели клинических проявлений заболевания. Всего за сутки скончались в РФ 406 человек, выздоровели 9135 человек.
Больше всего случаев выявили в Москве — 2416, Санкт-Петербурге — 839 и Московской области — 744.
В России за все время пандемии было зарегистрировано 5 026 168 случаев COVID-19. За все время скончались 119 600 человек, выздоровели 4 642 090 пациентов.
Ранее сообщалось, что число скончавшихся от коронавируса в мире приблизилось к 3,5 миллиона.
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