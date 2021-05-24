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Жириновский заявил о «позоре» на Евровидении

Алиса Селезнёва
27 минут назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал выступление Манижи на Евровидении, назвав занятое ею девятое место на конкурсе «позором» для великой страны. Об этом пишет РИА Новости.
Жириновский заявил о «позоре» на Евровидении
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», победителем Евровидения-2021 стала группа Måneskin из Италии. Представительница России, певица Манижа, с композицией Russian Woman набрала 204 балла и заняла девятое место.
По мнению Жириновского, такой результат является «позором» для России.
«Девятое место - позор! Великая страна - и девятое место! ( ) Не надо было ее посылать, но послали: 9 место. Кто отвечать сейчас будет за это?» - поинтересовался лидер ЛДПР.
Он подчеркнул, что для победы в конкурсе Евровидение «нужна изюминка», которая привлечет зрителей, и недостаточно «просто выйти и открывать рот».
Общество,Владимир Жириновский,ЛДПР,РИА Новости,
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