Жириновский заявил о «позоре» на Евровидении

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал выступление Манижи на Евровидении, назвав занятое ею девятое место на конкурсе «позором» для великой страны. Об этом пишет РИА Новости.

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Как сообщал «Рамблер», победителем Евровидения-2021 стала группа Måneskin из Италии. Представительница России, певица Манижа, с композицией Russian Woman набрала 204 балла и заняла девятое место.

По мнению Жириновского, такой результат является «позором» для России.

«Девятое место - позор! Великая страна - и девятое место! ( ) Не надо было ее посылать, но послали: 9 место. Кто отвечать сейчас будет за это?» - поинтересовался лидер ЛДПР.