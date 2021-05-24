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Турция может отменить ПЦР-тесты для россиян

Газета.Ru
53 минуты назад
Турция, ориентируясь на успехи России в борьбе с коронавирусом, в ближайшее время может отменить для россиян требование о наличии ПЦР-теста при въезде в страну. Об этом сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, пишет РИА «Новости».
По его словам, самым важным критерием для отмены этого условия является уровень вакцинации в государстве, откуда влетают туристы. Кроме того, во внимание принимается ежедневное число новых случаев.
«Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль. В этой связи во многих странах постепенно начали отменять обязательные ПЦР-тесты», — сказал Эрсой.
Министр заявил, что вряд ли возникнут проблемы после возобновления авиасообщения с Россией, потому что в стране сокращается число заразившихся, а темпы вакцинации увеличиваются.
12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.
Ранее стало известно, что Турецкая компания Turk Ilac&Serum Sanayi ведет переговоры о возможном производстве российских вакцин «Спутник Лайт» и центра Чумакова на территории Турции.
Общество,Видео,Россия,Турция,
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