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Опубликовано видео нападения двух ворон на мужчину в Москве

Александр Кузьмин
1 час назад
Двое пернатых выгнали мужчину с парковки. Инцидент произошёл на улице Киевской. Видео публикует телеканал «360».
На кадрах видно, как две агрессивно настроенные птицы не нападают на мимо проходящего мужчину в чёрном. Он пытался отмахнуться, но птицы не прекратили преследование пока мужчина не покинул парковку.
Стоит отметить, что птицы довольно редко нападают на людей, Агрессию они проявляют во время высаживания птенцов – в мае, июне.
По информации орнитологов вороны – очень опасные птицы. У них острый клюв и когти, а также хорошая память. Они могут запомнить человека и напасть на него позже, когда появится возможность.
Общество,Видео,Москва,
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