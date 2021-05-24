Опубликовано видео нападения двух ворон на мужчину в Москве

Двое пернатых выгнали мужчину с парковки. Инцидент произошёл на улице Киевской. Видео публикует телеканал «360».

На кадрах видно, как две агрессивно настроенные птицы не нападают на мимо проходящего мужчину в чёрном. Он пытался отмахнуться, но птицы не прекратили преследование пока мужчина не покинул парковку.

Стоит отметить, что птицы довольно редко нападают на людей, Агрессию они проявляют во время высаживания птенцов – в мае, июне.