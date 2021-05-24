Появилось видео прогулки жителя Владивостока в жёлтом манкини

Мужчина в необычном наряде был замечен на Спортивной набережной во Владивостоке. Его задержали сотрудники полиции. Видео прогулки опубликовано в telegram-канале «ЯП-События».
На кадрах можно увидеть, как горожанин прогуливается по набережной в Афро-парике, жёлтых ботинках и в жёлтом купальнике «манкини». Стоит отметить, что в таком купальнике щеголял герой фильма «Борат», которого воплотил в жизнь Саша Барон Коэн.
Необычный костюм мужчины вызвал неоднозначную реакцию. Правоохранители задержали странного молодого человека.