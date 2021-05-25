Названы популярные способы обмана россиян

Одним из популярных способов обмана россиян мошенниками является установка мобильного приложения для удаленного управления смартфоном, когда жертву убеждают скачать соответствующую бесплатную программу. Об этом сообщают «Известия».

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По словам директора по противодействию мошенничеству BI.ZONE Антона Окошкина, после скачивания злоумышленники подключаются к смартфону жертвы и осуществляют перевод денежных средств.

Эксперт добавил, что помимо популярных схем со звонками «службы безопасности» и «правоохранительных органов» обороты набирает схема обмана «инвестирование». Так, злоумышленник звонит жертве и предлагает различные варианты заработка и приумножения своих сбережений. При этом мошенники представляются сотрудниками инвестиционных компаний.

Кроме того, мошенники способны паразитировать на новых явлениях, о которых у людей недостаточно информации. Так, они звонят, предлагают зарегистрироваться в какой-то программе и перейти на сайт, сообщил начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.

Также злоумышленниками используются всяческие уловки с целью получить у клиентов данные платежных карт и SMS-коды, подтверждающие вход в мобильный банк с устройства преступника. Таким образом они получают доступ ко всем денежным средствам, рассказали в ПСБ.