Жительница Белгорода возмутилась отсутствием льгот в такси для матери двоих детей. Видео публикует telegram-канал «Бушующий мир».

Девушка дозвонилась до оператора с требованием бесплатного проезда до назначенного адреса, после попросил купон на бесплатную поездку.

Несколько минут пассажирка не отпускала таксиста под разными предлогами. Невозмутимость водителя такси не позволила развернуться конфликту, который так хотела незадачливая мать.