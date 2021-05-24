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Жительница Белгорода потребовала у таксиста детские льготы и попала на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Жительница Белгорода возмутилась отсутствием льгот в такси для матери двоих детей. Видео публикует telegram-канал «Бушующий мир».
Девушка дозвонилась до оператора с требованием бесплатного проезда до назначенного адреса, после попросил купон на бесплатную поездку.
Несколько минут пассажирка не отпускала таксиста под разными предлогами. Невозмутимость водителя такси не позволила развернуться конфликту, который так хотела незадачливая мать.
Спустя несколько минут женщина всё таки вышла из автомобиля, забрав свои вещи и обил водителя словесной грязью.
Общество,Происшествия,Видео,Белгород,
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