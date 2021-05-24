Названы регионы-лидеры по расходам на социальную сферу

Москва, Сахалинская область и Санкт-Петербург в 2020 году выделили больше всего средств на социальные расходы в расчете на человека, меньше всего – Чукотка, Камчатка, Якутия и Магаданская область, свидетельствует исследование РИА Новости.

Фото: © РИА Новости. Евгений Биятов © РИА Новости. Евгений Биятов

В рейтинге в качестве критерия сравнения использовались расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ по социальным статьям в расчете на одного жителя. При составлении рейтинга к социальным расходам были отнесены расходы на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику, которая включает расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства и другие вопросы в области социальной политики.

РАСХОДЫ НА ЗДРАВОХРАНЕНИЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ

Как отмечают эксперты, суммарные расходы консолидированных бюджетов всех субъектов РФ в 2020 году увеличились по сравнению с предыдущим на 14,8%.

"В том числе выросли расходы по социальным статьям, среди которых наиболее существенно увеличились расходы на здравоохранение, что является отражением значительных усилий правительства, предпринимаемых для сдерживания распространения коронавирусной инфекции", — говорится в исследовании.

Как отмечается в рейтинге, в целом по стране на долю расходов по социальным статьям по итогам 2020 года приходится 62,4% суммарных расходов консолидированных бюджетов всех субъектов РФ. Для сравнения в 2019 году она составляла 59%.

"Самая высокая доля приходится на расходы на образование – 22,8% суммарных расходов консолидированных бюджетов всех субъектов РФ в 2020 году. Далее по доле (21,3%) идут расходы по статье "Социальная политика". Расходы на здравоохранение в 2020 году составили 12,9% суммарных расходов всех консолидированных бюджетов всех субъектов РФ, что на 4,3 процентных пункта больше, чем в предыдущем году", — отмечают эксперты.

Как говорится в рейтинге, расходы консолидированных бюджетов всех субъектов РФ на образование увеличились по сравнению с 2019 годом на 5,8%, на культуру и кинематографию – на 1,2%, на здравоохранение – на 71,5%, на социальную политику – на 23,6%, а на физическую культуру и спорт – на 13,4%. Результаты рейтинга показывают, что объемы социальных расходов консолидированных бюджетов в регионах-лидерах и аутсайдерах отличаются в разы.

МОСКВА И САХАЛИН В ЛИДЕРАХ

На первом месте в рейтинге — Москва, где по итогам 2020 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 124,76 тысячи рублей. На втором месте Сахалинская область — 107,68 тысячи рублей. На третьем месте Санкт-Петербург — 107,58 тысячи рублей. В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ (94,77 тысячи), Тюменская область (91,74 тысячи), Ханты-Мансийский автономный округ (87,01 тысячи), Московская область (83,26 тысячи), Чечня (82,51 тысячи), Севастополь (81,07 тысячи) и Ленинградская область (76,38 тысячи).

"Таким образом, среди лидеров рейтинга преобладают столичные и сырьевые регионы, имеющие хорошие возможности для формирования доходной части бюджетов. При этом доля социальных статей в суммарном объеме расходов консолидированных бюджетов большинства регионов-лидеров рейтинга находится на относительно невысоком уровне, что обусловлено значительными абсолютными объемами их бюджетов", — говорится в исследовании.

Как отмечают эксперты, это позволяет регионам, поддерживая на высоком уровне социальные расходы, направлять из бюджета средства на финансирование других статей, в том числе на развитие экономики. Исключением является Чеченская республика, в структуре расходов консолидированного бюджета которой на долю социальных статей приходится более 80%, говорится в рейтинге.

"У лидера рейтинга, Москвы, среди социальных расходов консолидированного бюджета наибольшая доля приходится на социальную политику и здравоохранение – 18% и 16% всех расходов консолидированного бюджета в 2020 году. У занявшей вторую строчку Сахалинской области максимальная доля по итогам 2020 года приходится на расходы на образование – 18% и на расходы на социальную политику – 16%. В Санкт-Петербурге на первом месте по структуре находятся расходы на образование (23%), на втором расходы на социальную политику (20%), на третьем – расходы на образование (18%)", — отмечают эксперты.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В АУТСАЙДЕРАХ

Последние четыре места в рейтинге заняли регионы Дальнего Востока. На последнем месте Чукотка, где по итогам 2020 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 25,73 тысячи рублей. Предпоследнее место заняла Камчатка — 32,46 тысячи рублей. В аутсайдерах также Якутия (37,77 тысячи), Магадан (46,31 тысячи).

"При этом низкое значение показателя в данных регионах отчасти обусловлено очень высоким значением индекса бюджетных расходов, который для них на 2020 год составлял 11,932 и 5,128 соответственно. Этот же фактор отчасти повлиял на низкие позиции в рейтинге Магаданской области и Республики Саха (Якутия)", — говорится в рейтинге.

Как отмечают эксперты, в структуре социальных статей этих регионов преобладают расходы на образование, на долю которых в Магаданской области приходится 22% суммарных расходов консолидированного бюджета в 2020 году, в Республике Саха (Якутия) – 28%, в Камчатском крае 22% и в Чукотском автономном округе – 14%.

Также в последней десятке по объему скорректированных социальных расходов бюджета отказались Тамбовская (46,74 тысячи), Кировская (46,79 тысячи) области, Республика Марий Эл (47,87 тысячи), Смоленская (48,38 тысячи) и Тверская (48,89 тысячи) области.

СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА

В 2020 году суммарные расходы по социальным статьям на одного жителя в целом по стране увеличились на 21,6%. Эксперты зафиксировали рост почти во всех регионах за исключением одного — Ненецкого автономного округа (-4,3). Причем в большинстве регионов темпы роста были довольно высокими. Более чем на 10 процентов скорректированные социальные расходы выросли в 81 регионе РФ, а в 30 из них рост превысил 25%.