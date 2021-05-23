Пермский тиктокер извинился перед Кадыровым за требование уволить его

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На днях пермяк заявил, что Кадырова нужно уволить «за такое поведение в отношении граждан». Однако позже стал утверждать, что снял данное видео для привлечения подписчиков.

«Я сразу пожалел о своем поступке, но видео, к сожалению, уже распространилось. Я хочу принести свои искренние извинения перед Рамзаном Кадыровым. Он — настоящий мужчина и лидер своего народа», — сказал подросток.

После этого он закрыл все соцсети.