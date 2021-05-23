Пермский тиктокер извинился перед Кадыровым за требование уволить его

На днях пермяк заявил, что Кадырова нужно уволить «за такое поведение в отношении граждан». Однако позже стал утверждать, что снял данное видео для привлечения подписчиков.
«Я сразу пожалел о своем поступке, но видео, к сожалению, уже распространилось. Я хочу принести свои искренние извинения перед Рамзаном Кадыровым. Он — настоящий мужчина и лидер своего народа», — сказал подросток.
После этого он закрыл все соцсети.
Ранее в Instagram был запущен флешмоб в поддержку 15-летнего школьника из Московской области, который обозвал Кадырова. Глава Чечни в свою очередь пообещал найти и уничтожить подростка. Его родственники извинились за его поведение.