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Тиктокер из Перми извинился перед Кадыровым за поддержку обозвавшего его школьника

Ювелина Бернст
1 час назад
Пермский тиктокер, который записал видео в поддержку школьника, обозвавшего главу Чечни Рамзана Кадырова, извинился за свои высказывания, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!».
Пермский тиктокер извинился перед Кадыровым за требование уволить его
Фото: ТАССТАСС
На днях пермяк заявил, что Кадырова нужно уволить «за такое поведение в отношении граждан». Однако позже стал утверждать, что снял данное видео для привлечения подписчиков.
«Я сразу пожалел о своем поступке, но видео, к сожалению, уже распространилось. Я хочу принести свои искренние извинения перед Рамзаном Кадыровым. Он — настоящий мужчина и лидер своего народа», — сказал подросток.
После этого он закрыл все соцсети.
Ранее в Instagram был запущен флешмоб в поддержку 15-летнего школьника из Московской области, который обозвал Кадырова. Глава Чечни в свою очередь пообещал найти и уничтожить подростка. Его родственники извинились за его поведение.
Общество,Рамзан Кадыров,Чеченская Республика,Пермь,
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