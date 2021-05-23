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Венедиктов назвал Клишаса и Крашенинникова экстремистами и разрушителями России

Ювелина Бернст
39 минут назад
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире радиостанции назвал экстремистской деятельность депутата Госдумы Павла Крашенинникова, а также сенатора Совфеда Андрея Клишаса.
Венедиктов назвал Клишаса и Крашенинникова разрушителями России
Фото: ТАССТАСС
Такое мнение журналист высказал из-за внесения парламентариями в законодательство поправок, которые запрещают участвовать в выборах лицам, связанным с экстремистскими организациями.
«Мы видим, как сладкая парочка Клишас-Крашенинников раскрашивают сейчас, объясняя, что это ничего не нарушает. Именно эти люди являются экстремистами и разрушителями российского государства», - высказался Венедиктов.
Он предложил «немножко» изолировать их от законодательной деятельности.
Ранее стало известно, что в Госдуме хотят ввести новые запреты для сторонников основателя ФБК Алексея Навального. Данные лица не смогут избираться в Госдуму, а также участвовать в местных выборах.
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