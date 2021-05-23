Венедиктов назвал Клишаса и Крашенинникова разрушителями России

Такое мнение журналист высказал из-за внесения парламентариями в законодательство поправок, которые запрещают участвовать в выборах лицам, связанным с экстремистскими организациями.
«Мы видим, как сладкая парочка Клишас-Крашенинников раскрашивают сейчас, объясняя, что это ничего не нарушает. Именно эти люди являются экстремистами и разрушителями российского государства», - высказался Венедиктов.
Он предложил «немножко» изолировать их от законодательной деятельности.
Ранее стало известно, что в Госдуме хотят ввести новые запреты для сторонников основателя ФБК Алексея Навального. Данные лица не смогут избираться в Госдуму, а также участвовать в местных выборах.