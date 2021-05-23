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Медведев пояснил свои слова о принудительной  вакцинации россиян

Ювелина Бернст
34 минуты назад
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев разъяснил свои слова о том, что иногда в государственных интересах допустима обязательная вакцинация. Об этом он написал на своей странице Facebook.
Медведев пояснил свои слова о принудительной вакцинации россиян
Фото: ТАССТАСС
Ранее Медведев заявил, что российские власти сейчас исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты большинства населения такие решения могут носить обязательный характер.
"Что было сказано мною: вакцинация в нашей стране имеет добровольный характер; в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации); для этого требуется отдельное законодательное постановление властей", - написал Медведев в комментариях под соответствующим постом.
Зампредседателя Совбеза отметил, что, по мнению большинства исследователей, полученный после прививки иммунитет не пожизненный, а значит, прививаться нужно будет регулярно на основе календаря вакцинации.
«Для исторической точности - в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни", - добавил Медведев.
Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что Минздрав «твердо стоит на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной».
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