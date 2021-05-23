Медведев пояснил свои слова о принудительной  вакцинации россиян

Ранее Медведев заявил, что российские власти сейчас исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты большинства населения такие решения могут носить обязательный характер.

Зампредседателя Совбеза отметил, что, по мнению большинства исследователей, полученный после прививки иммунитет не пожизненный, а значит, прививаться нужно будет регулярно на основе календаря вакцинации.