Медведев пояснил свои слова о принудительной  вакцинации россиян

"Что было сказано мною: вакцинация в нашей стране имеет добровольный характер; в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации); для этого требуется отдельное законодательное постановление властей", - написал Медведев в комментариях под соответствующим постом.
«Для исторической точности - в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни", - добавил Медведев.