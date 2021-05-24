8 406 случаев COVID выявили за сутки в России

Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 8 406, до 5 009 911, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 406 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1 018 (12,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 009 911 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 2487, Санкт-Петербурге — 851, Подмосковье — 766.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Камчатском крае — 6, Магаданской области — 5, Туве — 4.

За сутки в России выписаны 6 450 человек после COVID-19, в Москве этот показатель составил 1 730 человек, в Подмосковье — 645, в Саратовской области — 251 человек.

За сутки в РФ подтверждены 319 смертей с COVID-19, за все время — 118 801.