В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 8 406

Праймиещё 13
22 минуты назад
Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 8 406, до 5 009 911, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
8 406 случаев COVID выявили за сутки в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 406 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1 018 (12,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 009 911 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 2487, Санкт-Петербурге — 851, Подмосковье — 766.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Камчатском крае — 6, Магаданской области — 5, Туве — 4.
За сутки в России выписаны 6 450 человек после COVID-19, в Москве этот показатель составил 1 730 человек, в Подмосковье — 645, в Саратовской области — 251 человек.
За сутки в РФ подтверждены 319 смертей с COVID-19, за все время — 118 801.
В частности, в Москве скончались 59 человек, в Санкт-Петербурге — 38, в Воронежской, Нижегородской и Самарской областях — по 15.
Общество,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители